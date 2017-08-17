На Житомирщині поліція шукає невідомих, які застрелили жінку

На Житомирщині поліція шукає невідомих, які застрелили жінку

12:02 17.08.2017
На Житомирщині поліція шукає невідомих, які застрелили жінку

Повідомлення про смертельне поранення 33-річної жительки м. Малина на полі сусіднього району надійшло до поліції уночі 17 серпня. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом умисного вбивства, у рамках якого з’ясувують усі обставини та причетних осіб.

Близько 02 години ночі до Радомишльського відділення поліції звернувся 29-річний житель м. Малина із повідомленням про поранення невідомими на околиці с. Красносілки його 33-річної дружини.

Працівники слідчо-оперативної групи, які працювали на місці події, з’ясували, що уночі подружжя знаходилось на полі у сусідньому районі. У цей час на автодорозі, що проходить поруч, зупинився автомобіль, з якого вийшли двоє невідомих.

За кілька хвилин чоловік почув звук, схожий на постріл. Потому, за словами заявника, приїжджі наблизились до них і, побачивши його, з вигуком «Це люди!» одразу ж кинулися до автівки і з місця події зникли.

За кілька хвилин, звернувшись до дружини, чоловік помітив у неї поранення в голову. Травма виявилася фатальною. Жінка померла на місці пригоди. Її тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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