Поліція Дніпра шукає свідків ДТП, під час якої велосипедист вбив людину

Увага! Розшукуються свідки наїзду велосипедиста на жінку.

16 липня 2017 року близько 18:30 в Амур-Нижньодніпровського районі міста на пр. Мануйлівському в районі будинку № 3 велосипедист, рухаючись по тротуару, наїхав на пішохода. 43-річну мешканку м. Дніпро з важкими ушкодженнями голови доставили до обласної лікарні, однак жінка померла.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 291 Кримінального кодексу України (порушення чинних на транспорті правил).



Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, власників відеореєстраторів, а також тих, хто викликав швидку допомогу та поліцію на місце пригоди, зателефонувати за номером 067 563 89 85.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

