Двоє людей загинули та двоє поранені внаслідок страшної ДТП на Донеччині

За попередніми даними, близько 09 години на 5 км. автодороги «Кременівка – Ялта» 23-річний водій автомобілю «ДЄУ Ланос», на якому під час руху лопнуло колесо, не впорався з керуванням та перекинувся.

Внаслідок пригоди від отриманих травм загинули два пасажири – 61-річна жінка та 76-річний чоловік.

Ще два пасажири – чоловіки отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні.

Водій під час пригоди не постраждав.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

