На Дніпропетровщині молодика та його подругу засуджено за грабіж

На Дніпропетровщині молодика та його подругу засуджено за грабіж

18:31 17.08.2017
На Дніпропетровщині молодика та його подругу засуджено за грабіж

Вироком Апостолівського районного суду неодноразово судимого 30-річного чоловіка та 25-річну дівчину визнано винними у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з проникненням у житло).

Так, у вересні 2016 року в м. Зеленодольськ Апостолівського району зловмисники проникли до квартири 31-річної жінки, завдали їй декілька ударів кулаком в обличчя, після чого заволоділи майном потерпілої на загальну суму 2000 гривень.

Державне обвинувачення у кримінальному провадженні підтримувалося Нікопольською місцевою прокуратурою. 

Суд, врахувавши позицію прокуратури, призначив чоловікові  покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі, а дівчині - 4 років позбавлення волі, встановивши іспитовий строк.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

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