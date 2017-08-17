На Дніпропетровщині молодика та його подругу засуджено за грабіж

Вироком Апостолівського районного суду неодноразово судимого 30-річного чоловіка та 25-річну дівчину визнано винними у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з проникненням у житло).

Так, у вересні 2016 року в м. Зеленодольськ Апостолівського району зловмисники проникли до квартири 31-річної жінки, завдали їй декілька ударів кулаком в обличчя, після чого заволоділи майном потерпілої на загальну суму 2000 гривень.

Державне обвинувачення у кримінальному провадженні підтримувалося Нікопольською місцевою прокуратурою.

Суд, врахувавши позицію прокуратури, призначив чоловікові покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі, а дівчині - 4 років позбавлення волі, встановивши іспитовий строк.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області