На Одещині двох активістів антикорупційної організації судитимуть за хабарництво

Слідчі прокуратури Одеської області завершили досудове розслідування стосовно двох активістів громадської організації з протидії злочинності і корупції та колишнього оперуповноваженого відділу поліції в Одесі, підозрюваних у хабарництві, шахрайстві та зловживанні службовим становищем. (ч. 2 ст. 190, ч. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 364 КК України).

Обвинувальний акт стосовно трьох осіб скеровано до Приморського районного суду м. Одеси для розгляду по суті. З’ясовано, що співробітник поліції у змові з двома «борцями» з корупцією вимагали та одержали 3,5 тисячі доларів США неправомірної вигоди від громадянки за не притягнення до кримінальної відповідальності та не накладення арешту на квартиру.

Поряд із цим, вони не мали повноважень здійснювати подібні процесуальні дії, а лише ошукали жінку, щоб одержати кошти.

Нагадаємо, у грудні 2016 року слідчі прокуратури спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки в Одеській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрили цих осіб під час одержання хабара.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області