Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який зарізав одну людину та поранив іншу

Установлено, що в одному з міст Білоцерківського району під час спільного вживання алкогольних напоїв, між трьома чоловіками виник конфлікт, у ході якого вони ображали один одного словами та наносили удари по тілу.

В подальшому зловмисник пішов додому та, озброївшись ножем, повернувся до потерпілих і наніс один удар в живіт своєму знайомому, від якого чоловік помер на місці вчинення злочину.

Не зупиняючись на цьому, підозрюваний підійшов до другого знайомого та ножем наніс 8 ударів по тілу, спричинивши численні тілесні ушкодження, однак чоловіку вдалося відібрати ніж у злочинця.

Зловмисника було одразу затримано правоохоронними органами у порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Білоцерківської місцевої прокуратури затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.115 (закінчений замах на вбивство) та п.1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

