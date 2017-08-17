На Тернопільщині заарештовано іноземця, який вимахував ножем під час затримання

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.1 ст.187 КК України( напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя і здоров’я особи, яка зазнала нападу), підозрюваним в якому є громадянин Грузії.

Встановлено, що 14 серпня 2017 року, близько 13 год, кавказець, перебуваючи в дворі одного з будинків м. Тернополя, сподіваючись, що його дії не будуть ніким помічені, відкрив незачинені двері автомобіля та викрав звідти дві жіночих сумки. Але, оскільки потерпілі побачили злодія, чоловік почав тікати із викраденими речами. Свідком події був перехожий, який намагався затримати крадія.

Підозрюваний у вчиненні злочину витягнув із кишені предмет, схожий на ніж типу «метелик» та розмахуючи в безпосередній близькості до свідка, що намагався його затримати, погрожував спричинити тілесні ушкодження. Нападника затримали правоохоронці, які прибули на виклик.

Тернопільською місцевою прокуратурою погоджено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб. Окрім того, прокурор просив суд врахувати те, що підозрюваний погрожував застосувати насильство до свідків даної події, і тому не призначати альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду, підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави.

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області