Одному з нападників на іноземних студентів у Луцьку оголошено про підозру

Луцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинене групою осіб хуліганство, від якого потерпіли іноземні студенти.

У ході розслідування 24-річному лучанину повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296 та ч.3 ст. 187 КК України (хуліганство та розбій, поєднаний з проникненням у житло).Увечері 3 серпня 2017 року молодик разом зі ще кількома не встановленими поки особами на центральній алеї парку імені Лесі Українки та на вулиці Степана Бандери у Луцьку з хуліганських мотивів побив чотирьох іноземних студентів.

Інша група осіб у той час до втрати свідомості побила ще одного потерпілого.

Втікаючи з місця подій підозрюваний погрожував розправою ще й двом іноземним студенткам, проводячи рукою по своїй шиї та нецензурно висловлюючись.

Зранку ж 12 серпня молодик, вибивши ногами двері, проник у квартиру на вулиці На таборищі у Луцьку й викрав звідти відеомагнітофон та жіночий одяг, завдавши власникам матеріальної шкоди на понад 3 тис. грн. На виході з помешкання зловмисника виявили господарі житла. Намагаючись утекти, він напав на чоловіка, завдавав йому ударів, душив,а тоді зіштовхнув зі сходів.

Дорогою до Меморіалу Вічної Слави молодик відбився ще від двох чоловіків, які намагалися його затримати. При цьому один із них від удару кулаком в голову упав на землю та знепритомнів.

Нині вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Після закінчення необхідних слідчих дій обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде скеровано до суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області