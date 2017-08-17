Необачна пенсіонерка серйозно постраждала під час пожежі на Донеччині

Необачна пенсіонерка серйозно постраждала під час пожежі на Донеччині

17:30 17.08.2017
Необачна пенсіонерка серйозно постраждала під час пожежі на Донеччині

О 16:24 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Підгорній у м. Краматорськ Донецької області. За вказаною адресою були спрямовані чергові відділення 12-го Державного пожежно-рятувального загону.

На момент прибуття рятувальників горіння вже не відбувалося. Пожежа сталася на подвір’ї приватного будинку, горіла суха трава та сміття. При спробі самостійно ліквідувати займання постраждала жінка, 1930 року народження. Вона була госпіталізована до Краматорської міської лікарні №3 в опікове відділення з діагнозом опіки ІІ та ІІІ ступеня обох кінцівок рук.

Вогнем знищено 50 кв. м трави та сміття. Причина займання встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.