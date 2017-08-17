Необачна пенсіонерка серйозно постраждала під час пожежі на Донеччині

О 16:24 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Підгорній у м. Краматорськ Донецької області. За вказаною адресою були спрямовані чергові відділення 12-го Державного пожежно-рятувального загону.

На момент прибуття рятувальників горіння вже не відбувалося. Пожежа сталася на подвір’ї приватного будинку, горіла суха трава та сміття. При спробі самостійно ліквідувати займання постраждала жінка, 1930 року народження. Вона була госпіталізована до Краматорської міської лікарні №3 в опікове відділення з діагнозом опіки ІІ та ІІІ ступеня обох кінцівок рук.

Вогнем знищено 50 кв. м трави та сміття. Причина займання встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області