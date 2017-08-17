На Миколаївщині СБУ викрила голову райради на отриманні хабара

Голову однієї з райрад Миколаївщини викрила на систематичному вимаганні «відкатів» з місцевих підприємців за доступ до освоєння бюджетних коштів Служба безпеки України спільно із слідчими Нацполіції.

Зокрема посадовець вимагав у керівництва будівельної компанії десяту частину від майже мільйона гривень, виділених з районного бюджету на капітальний ремонт об’єкту комунальної власності.

Правоохоронці затримали здирника у середмісті обласного центру під час одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 45 тисяч гривень за фактом надходження на рахунок комерційної структури 450 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ