На Запоріжжі СБУ затримала інформатора терористичного угруповання "ДНР"

Співробітники Служби безпеки України затримали на Запоріжжі інформатора так званої «інформаційної служби політвідділу міністерства оборони» терористичної організації «ДНР».

Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Мелітополя, яка позиціонувала себе відомим регіональним блогером, систематично за матеріальну винагороду збирала та передавали терористам інформацію про переміщення, місця дислокації, озброєння та чисельність Збройних Сил України, які задіяні у проведенні антитерористичної операції.

Правоохоронці задокументували, що зібрану інформацію жінка передавала мобільним зв’язком та через Інтернет, а також "доповідала" куратору про суспільно-політичну ситуацію у Мелітополі та районі.

На завдання кураторів «ДНР» зловмисниця також публікувала у різних інформаційно-політичних пабліках антиукраїнські матеріали із закликами до зміни меж території України, насильницької зміни конституційного ладу та інші тенденційні тексти для збільшення соціальної напруги у суспільстві та дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці співробітники СБ України вилучили комп’ютерну техніку, засоби зв'язку, фото- та відеотехніку з доказами передачі інформації терористичній організації «ДНР».

Відкрито кримінальне провадження за ст. ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) та 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ