У Дніпрі поліцейські поклали обличчями в землю трьох активістів

У Дніпрі троє громадських активістів заблокували роботу поліції

17 серпня 2017 року під час розгляду адміністративної справи про порушення громадськими активістами правил дорожнього руху, порушники стали поводитися агресивно і провокативно, виражатися нецензурною лайкою.

На прохання патрульних поліцейських пред’явити документи, вони відмовилися, натомість заблокували приміщення адміністративної практики, перешкоджаючи входу і виходу з кімнати. На неодноразові вимоги припинити протиправні дії не реагували, на що поліцейські були змушені застосувати до них спецзасіб «кайданки».

За вчинення адміністративного правопорушення на громадян були складені матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського…) КУпАП.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області