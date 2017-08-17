У Львові легковик відправив до реанімації маленького хлопчика

У Львові легковик відправив до реанімації маленького хлопчика

14:22 17.08.2017

Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Княгині Ольги у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 21099», 22-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району, скоїв наїзд на малолітнього пішохода, 6-річного львів’янина.

Внаслідок автопригоди хлопчика госпіталізували в реанімаційне відділення з діагнозом: «струс головного мозку, забійне садно чола, забій м’яких тканин правого колінного суглобу, тупа травма живота».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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