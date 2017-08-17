У Дніпрі затримані злодії, які пограбували жінку в ії власній квартирі

На жінку, яка повернулась додому, у квартирі чекали розбійники. Чоловіки зв’язали її, заклеїли рот та закрили в кімнаті. Все цінне майно, гроші та ключі від автомобіля забрали із собою.

Про розбійний напад жінка повідомила до Соборного відділення поліції. Вона розповіла, що в квартирі на неї вже чекали троє чоловіків у масках. Відразу ж один із них дістав пістолет, а інший ніж. Третій чоловік зв’язав їй руки, заклеїв клейкою стрічкою рот та повів у кімнату, де закрили та наказали не кричати. Коли жінка вибралась, вся квартира була перевернута.

Невідомі вкрали дві норкові шуби, документи, мобільний телефон, гроші та ключі від автівки. Жінка відразу ж вийшла на вулицю, але автомобіля вже не було.



Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам оперативники затримали трьох чоловіків, які підозрюються у скоєнні розбійного нападу. Ними виявились раніше несудимі місцеві жителі 19, 21 та 22 років. Правоохоронці вилучили викрадений мобільний телефон та норкову шубу. Інші викрадені речі парубки встигли продати.



Наразі вони перевіряються на причетність до інших розбійних нападів на території м. Дніпра.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

