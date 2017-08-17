На трасі Київ-Чоп літній велосипедист потрапив під колеса мікроавтобусу

На трасі Київ-Чоп літній велосипедист потрапив під колеса мікроавтобусу

15:40 17.08.2017
На трасі Київ-Чоп літній велосипедист потрапив під колеса мікроавтобусу

Внаслідок ДТП 57-річного мешканця району госпіталізовано в хірургічне відділення.

Дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Київ – Чоп в селищі Вехнє Синьовидне, Сколівського району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Пежо Боксер», 46-річний житель Чернівецької області, скоїв наїзд на велосипедиста, 57-річного місцевого мешканця.

Внаслідок автопригоди велосипедиста госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, забій поперекового відділу хребта».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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