На трасі Київ-Чоп літній велосипедист потрапив під колеса мікроавтобусу
На трасі Київ-Чоп літній велосипедист потрапив під колеса мікроавтобусу
Внаслідок ДТП 57-річного мешканця району госпіталізовано в хірургічне відділення.
Дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Київ – Чоп в селищі Вехнє Синьовидне, Сколівського району.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Пежо Боксер», 46-річний житель Чернівецької області, скоїв наїзд на велосипедиста, 57-річного місцевого мешканця.
Внаслідок автопригоди велосипедиста госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, забій поперекового відділу хребта».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області