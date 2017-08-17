Безжального вбивцю багатодітної матері засуджено на Миколаївщині

За принципової позиції Вознесенської місцевої прокуратури 47-річного чоловіка за жорстоке вбивство багатодітної матері п’ятьох дітей, четверо з яких є малолітніми, засуджено до 10 років позбавлення волі.

Трагедія сталася у березні 2017 року у селі Олександрівка Доманівського району. Зокрема, 13 березня близько 18.30 годин між чоловіком та сусідкою виник конфлікт, у ході якого 36-річна жінка почала ображати чоловіка, принижуючи його гідність. Не стримавшись, чоловік затягнув жертву на територію свого домоволодіння, де спочатку вдарив її по голові каменем, а потім металевою трубою. Жінка впала на землю, але зловмисник продовжував її “повчати” залізним знаряддям злочину.

Зрозумівши, що постраждала не подає ознак життя, чоловік вирішив приховати злочин. З цією метою він на власному подвір’ї за сараєм викопав яму, кинув туди тіло сусідки та її мобільний телефон, який він перед цим розбив, і закопав, ретельно притоптавши поверхню землі та посипавши місце злочину селітрою, щоб службовий пес не зміг взяти слід. Крім цього, він не забув «почистити» кишені потерпілої, в яких було триста гривень.

Завдяки чітко спланованими та професійно реалізованими слідчими та оперативно розшуковими заходами за належного процесуального керівництва місцевої прокуратури працівниками Доманівського відділення поліції по «гарячих слідах» особу було затримано.

Під час досудового розслідування злочинець знаходився під вартою.

Колегія суддів Первомайського міськрайонного суду повністю погодилась із наданими стороною обвинувачення беззаперечними доказами вини обвинуваченого та з урахуванням повного визнання ним своєї провини визнала його винним за ч.1 ст.115 та ч.1 ст.185 КК України (умисне вбивство, крадіжка) та призначила за сукупністю злочинів кінцеве покарання у виді 10 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області