На Черкащині підлітка судитимуть за зґвалтування неповнолітньої дівчини

Під процесуальним керівництвом органів прокуратури Черкаської області завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні за обвинуваченням неповнолітнього зловмисника у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 185 (крадіжка), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що непрацюючий 17-річний житель Христинівського району в червні 2017 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обмеживши свободу переміщення неповнолітньої потерпілої, вчинив зґвалтування.

Крім того, обвинувачний упродовж березня - червня 2017 року скоїв 3 крадіжки майна з території домоволодінь громадян, завдавши потерпілим матеріальних збитків.

Наразі обвинувальний акт у вказаному вище кримінальному провадженні скеровано до суду. Стосовно зловмисника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене особі загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області