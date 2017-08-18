В Ужгороді поліція затримала зухвальців, які викрали сейф з магазину

В Ужгороді поліція затримала зухвальців, які викрали сейф з магазину

01:00 18.08.2017
В Ужгороді поліція затримала зухвальців, які викрали сейф з магазину

Правоохоронці встановили обставини крадіжки з ужгородського магазину.

Як з‘ясували слідчі, пошкодивши вхідні двері, невідомі особи проникли до приміщення та винесли звідти металевий сейф, вагою близько 10 кілограмів.

Поліція розшукала причетних до злочину. Ними виявилися двоє ужгородців. Один з фігурантів уже поміщений до установи виконання покарань, а щодо іншої підозрюваної – вирішується питання про обрання мір запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка з проникненням).

Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

 

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