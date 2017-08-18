На Вінниччині у пенсіонера перевірили лічильники на 75 тис. гривень

На Вінниччині у пенсіонера перевірили лічильники на 75 тис. гривень

03:00 18.08.2017
На Вінниччині у пенсіонера перевірили лічильники на 75 тис. гривень

Жертвою зловмисників став 89-річний житель смт Кирнасівка Тульчинського району. Чоловік та дві жінки, представившись соціальними працівниками, провели у пенсіонера «перевірку» лічильника електроенергії.

Через кілька годин господар будинку виявив відсутність 50 тисяч гривень та 1 тисячі доларів США.

Днями, близько 21:00 години до тульчинських працівників поліції з заявою про крадіжку звернувся місцевий житель. Дідусь розповів, що близько 18.00 години до нього прийшли дві жінки і чоловік та попросили зайти в будинок, щоб перевірити лічильник  електроенергії.

Довірливий дідусь впустив незнайомців до помешкання. Зі слів потерпілого, поки його відволікав чоловік, жінки ходили по кімнатах та начебто шукали лічильник. Коли «перевіряльники» пішли, пенсіонер виявив відсутність своїх заощаджень, які зберігав у скрині в одній із кімнат.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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