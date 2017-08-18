В Умані поліцейські затримали домушника, який обікрав пенсіонерку

В Умані поліцейські затримали домушника, який обікрав пенсіонерку

04:00 18.08.2017
В Умані поліцейські затримали домушника, який обікрав пенсіонерку

До Уманського відділу поліції звернулася 69-річна пенсіонерка з повідомленням про крадіжку. Жінка розповіла, що повернулася додому з ринку та виявила, пошкоджене вікно власного будинку. Зайшовши в приміщення зрозуміла, що її обікрали, адже зникли фотоапарат з ноутбуком, а також грошові кошти в сумі 1000 гривень та 350 доларів США.

Правоохоронці взялись за пошуки зловмисника. Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний місцевий житель. Як з’ясувалося крадій проник в будинок через металопластикове вікно, віджавши викруткою його раму. Крадені речі розпродав того ж дня перехожим.

За даним фактом Уманським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.