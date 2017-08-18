В Умані поліцейські затримали домушника, який обікрав пенсіонерку

До Уманського відділу поліції звернулася 69-річна пенсіонерка з повідомленням про крадіжку. Жінка розповіла, що повернулася додому з ринку та виявила, пошкоджене вікно власного будинку. Зайшовши в приміщення зрозуміла, що її обікрали, адже зникли фотоапарат з ноутбуком, а також грошові кошти в сумі 1000 гривень та 350 доларів США.

Правоохоронці взялись за пошуки зловмисника. Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний місцевий житель. Як з’ясувалося крадій проник в будинок через металопластикове вікно, віджавши викруткою його раму. Крадені речі розпродав того ж дня перехожим.

За даним фактом Уманським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області