У Слов’янську матір жорстоко побила та вигнала з дому двох неповнолітніх синів

У Слов’янську матір жорстоко побила та вигнала з дому двох неповнолітніх синів

05:02 18.08.2017
У Слов’янську матір жорстоко побила та вигнала з дому двох неповнолітніх синів

Хлопчики, 13 та 6 років не знаючи, що робити, вирішили поїхати до свого батька в Ізюм. За час перебування дітей без нагляду дорослих, правопорушень відносно них вчинено не було.

В чергову частину Слов’янського відділу поліції надійшло повідомлення від колег з міста Ізюм Харківської області. Інспектор повідомив, що до травматологічного відділення м. Ізюм доставлений 6 – річний хлопчик з тілесними ушкодженнями. Зі слів батька, дитину побила мати, з якою син проживає в Слов’янську, а в Ізюм він приїхав зі старшим сином.

Співробітники ювенальної превенції з’ясували, що ввечері мати хлопців, 36 – річна жителька Слов’янська, почала сварити синів за те, що вони нібито загубили телефон. При цьому побила молодшого сина та вигнала обох синів на вулиці. Не знаючи, що робити, діти вирішили та поїхали до свого батька в Ізюм.

Зараз вирішується питання щодо притягнення жінки до відповідальності за ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Вчинення насильства в сім'ї".

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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