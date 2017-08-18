В Одесі нетверезий водій спрямував власний автомобіль у перешкоду

Близько 23-години, на вулиці Нежданової сталась дорожня пригода з постраждалим.

Водій автомобіля Hyundai не впорався із керуванням та здійснив наїзд на перешкоду – бетонну огорожу, внаслідок чого був поранений та потрапив до лікарні.

Патрульні, які прибули за викликом звернули увагу, що чоловік знаходився за кермом з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Потерпілого доставили до медичного закладу для надання допомоги та проходження огляду на виявлення стану сп’яніння.

Матеріали по факту дорожньої пригоди оформив слідчий.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області