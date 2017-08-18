На Черкащині засуджено злодія, який з ножем напав на жінку

На Черкащині засуджено злодія, який з ножем напав на жінку

06:00 18.08.2017
На Черкащині засуджено злодія, який з ножем напав на жінку

Вироком Смілянського міськрайонного суду 40-річного жителя міста Сміла визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 1 ст. 263 (придбання, носіння, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу), ч. 3 ст. 185 (крадіжка з проникненням в сховище) Кримінального кодексу України.

У ході судового розгляду встановлено, що зловмисник, перебуваючи в м. Сміла, умисно, з корисливих мотивів, погрожуючи застосувати ніж, здійснив напад на місцеву жительку, примусивши дівчину віддати свою жіночу сумку з мобільним телефоном та грошовими коштами.

Також встановлено, що обвинувачений повторно проник до машинного приміщення пасажирського ліфта звідки таємно викрав силовий трансформатор,  а також без передбаченого законом дозволу, придбав, зберігав і носив при собі тротилову шашку, яка є вибуховою речовиною та придатна до використання за призначенням.

Заслухавши позицію прокурора та врахувавши, що підсудний неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисних корисливих злочинів, суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком 8 років з конфіскацією майна.

На цей час вирок суду не вступив в законну силу, триває строк апеляційного оскарження вказаного рішення.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області

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