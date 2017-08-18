На Луганщині за підозрою у вбивстві затримали молоду жінку

Оперативники Лисичанського відділу поліції затримали 31-річну жінку, яка підозрюється у вбивстві свого співмешканця. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

До чергової частини Лисичанського відділу поліції надійшла інформація від медиків про те, що в будинку по вул. Достоєвського від ножового поранення до приїзду швидкої допомоги помер 36-річний місцевий мешканець.



Виїздом на місце події співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що потерпілий мешкав спільно з цивільною дружиною та двома її дітьми. Співмешканка потерпілого спочатку намагалась відвести від себе підозру у скоєному і розповідала поліції про те, що нібито її коханий прийшов до дому вже з ножовим пораненням.

Але, після багатьох уточнюючих запитань слідчого розповіла про те, що сталося насправді. Зі слів жінки під час вживання спиртних напоїв між нею та її співмешканцем трапилась сварка через те, що чоловік намагаючись з’ясувати чи зраджувала вона йому, накинувся на неї з кулаками. Сварка закінчилась тим, що жінка схопила ножа та вдарила ним коханого.

Поранений чоловік сам викликав швидку допомогу. Зрозумівши, що накоїла, жінка з метою приховування слідів злочину, витерла ніж від крові, навела порядок у будинку та пішла займатись з дітьми.

З місця події вилучені речові докази. Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області