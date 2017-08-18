На Київщині поліція виявила найбільшу мережу борделів у країні

На Київщині поліція виявила найбільшу мережу борделів у країні

07:01 18.08.2017
На Київщині поліція виявила найбільшу мережу борделів у країні

200 правоохоронців Київщини, з числа оперативників Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, бійцями полку «Миротворець», Васильківськими поліцейськими та співробітниками прокуратури провели масштабну спецоперацію та затримали організаторів злочинного бізнесу. Мережа борделів, в якій надавалися різноманітні сексуальні послуги, функціонувала упродовж 3-х років. Окрім цього, там клієнтам збували наркотичні засоби «метадон» та «амфетамін».

Затримано 12 осіб – 53-річний організатор, диспетчери та водії-охоронці, які доставляли повій за адресами, забезпечували їх охорону та виконували функцію інкасаторів. Місячна виручка злочинців сягала понад 1 мільйон гривень.

Банда зловмисників залучила до свого бізнесу 35 повій різного віку. Дівчата надавали послуги сексуального характеру клієнтам як на притонах із цілодобовою охороною, так і на виїзних замовленнях. За порушення дисципліни з них стягували штрафи. Так, наприклад за «неякісне» обслуговування клієнта та отримання від нього скарги сплачували сутенерам штраф - 3 тисячі гривень. Прирікання з диспетчером-адміністратором - 1 тисяча гривень, невихід на робочу зміну або відмова у обслуговуванні клієнта - 2 тисячі гривень.

Начальник Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини Андрій Ткач повідомив, що одночасно проведено 27 санкціонованих обшуків. Вилучено гроші, вогнепальну зброю, наркотики, банківські картки, блокноти зі списками клієнтів і графіками чергування дівчат, диспетчерів, водіїв, охоронців і 9 автомобілів, які використовувались для функціонування злочинного бізнесу.

Для отримання шалених прибутків та постійного оновлення клієнтської бази та фото нових дівчат, до злочинного бізнесу було залучено 4-х осіб, які відповідали за розробку та функціонування рекламних веб-сайтів у мережі Інтернет і розповсюдження візитівок.

На даний час триває комплекс слідчо-оперативних заходів. Відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч.3 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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