На Вінниччині під час ДТП автомобіль на смерть збив людину

У селі Жежелів сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув 53-річний житель Житомирської області.

24-річний водій автомобіля «Mercedes» допустив наїзд на пішохода, який рухався по проїжджій частині дороги. Отримані потерпілим тілесні ушкодження виявились несумісні з життям.

Аварія сталась близько 00:00 на автодорозі сполученням «Могилів-Подільський – Житомир».

За попередньою інформацією, пішохід, житель міста Бердичів, рухався по проїжджій частині дороги.



Від отриманих травм чоловік загинув на місці пригоди.



Наразі поліція з’ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області