Його у двері, він у вікно - авторитета "Гію" знову "попросили" з України

Поліцейські Київщини виявили та повторно видворили з України наполегливого кримінального авторитета «Гію».

Злочинна діяльність неодноразово судимого громадянина Грузії Чантурія Георгія Джемаловича та перебування його на території України становить загрозу громадській безпеці мешканців нашої країни. Співробітники Управління карного розшуку обласної поліції провели комплекс оперативних заходів, повторно виявили нелегала на Київщині з підробленими документами та сьогодні депортували.

Наприкінці березня цього року оперативники Київщини затримали кримінального авторитета та примусово видворили за межі України, із забороною в’їзду на 5 років. На батьківщині 40-річний чоловік підробив паспорт, змінивши своє ім’я, та 6 липня повторно протизаконно повернувся в Україну.

Поліцейські звернулися до Держаної міграційної служби України з клопотанням про примусове видворення громадянина Грузії з України. Сьогодні рішення про його депортацію було виконано.

Загалом, упродовж 20-ти років чоловік незаконно перебував та здійснював свою злочинну діяльність на території нашої країни. За цей час він 4 рази відбував покарання у місцях позбавлення волі за вчинення тяжких та інших злочинів.

Відомо, що «Гія» був у виправній колонії "смотрящим" і мав значний вплив на криміногенну ситуацію далеко за її стінами. Підтримує та пропагує серед представників криміналітету, особливо молоді, «злодійські традиції» та систематично скоює тяжкі та інші злочини. Також підтримує тісний зв’язок із вихідцями з кавказького регіону та з іншими кримінальними авторитетами, які перебувають у місцях позбавлення волі та поза ними.

Встановлено, що останнім часом намагався налагодити постачання наркотиків та спиртних напоїв на територію однієї з обласних виправних колоній.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області