У Стрию поліцейські повернули трирічній дівчинці викрадених папужок

Зловмисник, який заволодів кліткою з птахами, може позбутися волі на строк до шести років.

У Стрийський відділ поліції зателефонувала місцева мешканка, яка повідомила, що з коридору її будинку було викрадено клітку з двома папугами. За словами заявниці, вона спробувала наздогнати зловмисника, однак це їй не вдалося.