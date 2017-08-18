У Стрию поліцейські повернули трирічній дівчинці викрадених папужок
У Стрию поліцейські повернули трирічній дівчинці викрадених папужок
Зловмисник, який заволодів кліткою з птахами, може позбутися волі на строк до шести років.
У Стрийський відділ поліції зателефонувала місцева мешканка, яка повідомила, що з коридору її будинку було викрадено клітку з двома папугами. За словами заявниці, вона спробувала наздогнати зловмисника, однак це їй не вдалося.
Правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявися раніше судимий 23-річний місцевий мешканець. Розшукали працівники поліції також і папуг, яких той вже встиг продали. Пташок повернули їх трирічній власниці.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.
Наразі вирішується питання про обрання зловмисникові запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Ольга Марцинюк, Стрийський ВП ГУНП у Львівській області