На Запоріжжі нелюда затримали за безжальне вбивство матері

У Мелітополі раніше засуджений чоловік під час конфлікту спричинив матері тілесні ушкодження, від яких вона померла. Поліцейські затримали підозрюваного. Триває досудове розслідування.

Медичні працівники повідомили до Мелітопольського відділу поліції про те, що в одній із квартир будинку виявили труп жінки 1959 року народження з ножовими пораненнями.

Поліцейські встановили, що 38-річний чоловік прийшов до своєї матері в гості. Під час конфлікту з приводу майнових суперечок родич схопив ніж та наніс жінці численні поранення.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Знаряддя злочину вилучено.

До речи, зловмисник раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків.

На даний час вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області