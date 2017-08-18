В Одесі патрульні швидко повернули батькам маленького мандрівника

В Одесі патрульні швидко повернули батькам маленького мандрівника

18:02 18.08.2017
В Одесі патрульні швидко повернули батькам маленького мандрівника

Близько 16-години, патрульні отримали інформацію про зникнення дитини у Малиновському районі міста.

За адресою виклику мати дитини пояснила, що її 5-річний син вийшов з дому погратись та досі не повернувся.

Патрульні встановили прикмети хлопця та розпочали відпрацьовувати територію прилеглу до будинку, зупинки громадського транспорту та ігрові майданчики.

Під час пошуку на вулиці Вокзальній інспектори помітили хлопчину, який мав схожі прикмети.

Дитину доправили додому та передали матері.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Одеси

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.