В Одесі патрульні швидко повернули батькам маленького мандрівника

Близько 16-години, патрульні отримали інформацію про зникнення дитини у Малиновському районі міста.

За адресою виклику мати дитини пояснила, що її 5-річний син вийшов з дому погратись та досі не повернувся.

Патрульні встановили прикмети хлопця та розпочали відпрацьовувати територію прилеглу до будинку, зупинки громадського транспорту та ігрові майданчики.

Під час пошуку на вулиці Вокзальній інспектори помітили хлопчину, який мав схожі прикмети.

Дитину доправили додому та передали матері.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Одеси