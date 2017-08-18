У Херсоні патрульні оперативно затримали чоловіка, який побив жінку

Виклик про заволодіння автомобілем отримали патрульні сьогодні близько 11-ої години ранку.

Заявник повідомляв, що його підлеглий кілька разів вдарив співробітницю. Потім він сів у автомобіль ЗАЗ-110558, який належить фірмі заявника, та поїхав у невідомому напрямку.

Всім екіпажам негайно передали орієнтування. Зазначений транспортний засіб інспектори помітили за кілька хвилин на проспекті 200-річчя Херсона. За кермом перебував 35-річний чоловік, на якого вказала потерпіла.

Патрульні його затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу Херсонського відділу поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсона