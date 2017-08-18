У Львові, в одному зі скверів, у чоловіка вирвали гаманець з чималими грошима

У Львові, в одному зі скверів, у чоловіка вирвали гаманець з чималими грошима

18:30 18.08.2017
У Львові, в одному зі скверів, у чоловіка вирвали гаманець з чималими грошима

Зловмисник вирвав з руки чоловіка гаманець, в якому знаходились гроші та мобільний телефон.

В Шевченківський відділ поліції 16 серпня надійшла заява від 38-річного місцевого мешканця. Він повідомив, що у сквері на вулиці Клепарівській невідома особа відібрала у нього гаманець, в якому знаходився мобільний телефон та 1340 доларів США. Загальна сума заподіяних збитків – близько 40 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння пограбування причетний 39-річний львів’янин.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова

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