На Херсонщині поліцейський врятував чоловіка від самогубства

На Херсонщині поліцейський врятував чоловіка від самогубства

08:40 18.08.2017
На Херсонщині поліцейський врятував чоловіка від самогубства

У місті Скадовськ Херсонської області 39-річний чоловік намагався стрибнути з даху дев’ятиповерхового будинку.

Приблизно півгодини представники усіх екстрених служб умовляли його не вчиняти суїцид, але він не реагував на слова та продовжував виказувати наміри стрибнути. Врятував чоловіка від самогубства виконуючий обов’язки начальника сектору кримінальної поліції Скадовського відділення поліції Василь Домерт.

Як згадує поліцейський, чоловік був у розпачі через сварку з дружиною, хотів стрибнути з даху. Василю Домерту вдалося наблизитися до людини, вони розмовляли кілька хвилин. Усі присутні сподівалися на щасливе розв’язання ситуації, але були готові до будь-якого розвитку подій.

Поліцейському вдалося підібрати такі слова, які переконали чоловіка не позбавляти себе життя і він самостійно спустися вниз.

Чоловік відмовився від медичної та іншої допомоги. Він вибачився перед усіма та подякував за підтримку, пообіцяв більше не робити необдуманих вчинків.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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