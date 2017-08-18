Патрульні Кременчука врятували від суїциду 17-річну дівчину

Близько 18-ї години, патрульний екіпаж рухаючись по мосту через річку Дніпро помітив молоду дівчину, яка сиділа на перилах мосту.

Патрульні підійшли до дівчини та з’ясували, що їй 17 років і вона хоче вкоротити собі віку, бо має проблеми із хлопцем.

Спілкуючись, патрульні вмовили її не робити необдуманих кроків, після чого вдалось завадити неповнолітній стрибнути з мосту.

На місце полісмени викликали медиків та передали їм дівчину.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Кременчука