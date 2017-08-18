У Дніпрі невдячний онук облив окропом свою літню бабусю

У Дніпрі невдячний онук облив окропом свою літню бабусю

09:00 18.08.2017
У Дніпрі невдячний онук облив окропом свою літню бабусю

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від жінки. Вона скаржилася, що її онук наніс їй тілесні ушкодження.

Коли патрульний екіпаж прибув на місце події, виявив 69-річну жінку, якій надавали допомогу лікарі швидкої.

Пенсіонерка розповіла, що її онук у стані алкогольного сп’яніння в результаті сімейної сварки схопив ковш із окропом і облив ним жінку.

В результаті у потерпілої лікарі зафіксували опіки 2 ступеню кінцівок та спини. Жінку швидка доставила до лікарні.

Поліцейські затримали 28-річного чоловіка та доставили його до Новокодацького відділку поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра

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