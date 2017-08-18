СБУ завадила терактам, що готували у Маріуполі російські спецслужби

СБУ завадила терактам, що готували у Маріуполі російські спецслужби

10:40 18.08.2017
СБУ завадила терактам, що готували у Маріуполі російські спецслужби

Терактам, що готували диверсанти за вказівкою ГУ ГШ ЗС РФ, запобігла у Маріуполі Служба безпеки України. Про це на брифінгу повідомив Голова СБУ Василь Грицак.

Головним завданням терористів було підірвати вибухівку поблизу місця дислокації одного з батальйонів Нацгвардії. Усі зловмисники є громадяни України, двоє з них – уродженці Російської Федерації, один з яких прибув до міста з тимчасово окупованих територій після відбування покарання.

Оперативники спецслужби затримали двох терористів під час закладання міни російського виробництва в одному з громадських місць Маріуполя. За висновками експертів, міна ПОМ-2Р1 прийнята на озброєння збройних сил РФ у 1997 році. В Україні міна такого типу не виготовляється та на озброєнні не перебуває.

Також співробітники СБУ вилучили у терористів тротилові шашки вагою по 400 та 200 грамів, гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, електродетонатори, набої до автоматичної зброї, пакет з болтами, гайками та іншими металевими предметами, що планувалися до використання як вражаючі елементи, будильник з дротами.

Правоохоронці крім того затримали третього члена терористичної групи, який на виконання завдань російських кураторів намагався доставити у Маріуполь засоби ураження – гранати РГД-5 та шість тротилових шістсотграмових шашок.

Слідчі дії тривають. 

За матеріалами прес-центру СБУ

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