Жінку, через недогляд якої загинуло немовля, засуджено на Донеччині

Жінку, через недогляд якої загинуло немовля, засуджено на Донеччині

11:00 18.08.2017
Жінку, через недогляд якої загинуло немовля, засуджено на Донеччині

Красноармійська місцева прокуратура підтримала публічне обвинувачення у суді під час розгляду кримінального провадження стосовно жінки, дії якої призвели до смерті немовля.

Під час судових слухань прокурором повністю доведено провину  24-річної жінки, яка проживала разом із своїм цивільним чоловіком та трьома дітьми (наймолодшому з яких було 3,5 місяці) у аварійному будинку без опалення. Горе-мати зловживала спиртними напоями та не виконувала покладені на неї законом обов'язки по догляду за дітьми - не забезпечувала нормальних побутових умов проживання та годування.

Зокрема встановлено, що фізичний розвиток наймолодшого хлопчика не відповідав його віку. Внаслідок недостатнього годування новонародженого, а також неналежного лікування у малюка діагностували білково-енергетичну недостатність, яка в подальшому призвела до синдрому раптової смерті немовляти.

Красноармійський міськрайонний суд, оцінивши надані прокурором докази, та врахувавши принципову позицію прокурора, визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) КК України, та засудив до 2 років та 6 місяців позбавлення волі.

У горе-матері залишилося ще двоє дітей – 3,5 та 2 років, якими зараз опікуються соціальні служби. За втручання прокуратури її позбавлено всіх соціальних виплат, які вона отримувала на дітей. На теперішній час розглядається цивільний позов про позбавлення жінки батьківських прав.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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