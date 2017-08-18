На Харківщині молодика засуджено за вбивство сусіда-пенсіонера

На Харківщині молодика засуджено за вбивство сусіда-пенсіонера

22:30 18.08.2017
На Харківщині молодика засуджено за вбивство сусіда-пенсіонера
Червонозаводський районний суд Харкова підтримав позицію прокуратури та визнав винним 24-річного молодика у вбивстві та розбійному нападі на літнього чоловіка (п. 6 ч.2 ст. 115, ч.4 ст. 187 КК України).
За словами начальника управління прокуратури області Тетяни Сотнікової, суд призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.
 
Трагедія трапилася на початку липня цього року. Хлопець відпочивав у друзів. Під час спільного вживання алкогольних напоїв приятелі посварилися, і господар виставив гостя з квартири у тамбур. Останній почав гамселити в двері та намагався повернутися до квартири. Однак, господарі не відчиняли.
Тоді п’яний і розлючений хлопець почав стукати до сусідньої квартири. Там теж не реагували. Врешті-решт він вибив двері та увірвався в приміщення, де мешкав 76-річний чоловік.
 
Побачивши перед собою літню людину, зловмисник накинувся на потерпілого з кулаками, почав бити та вимагати гроші. Здобиччю нападника стали 1085 грн.
 
Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої допомоги, яку викликали сусіди.

Засуджений вже був судимий у 2014 році за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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