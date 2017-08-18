У Запоріжжі затримано поліцейського за хабар у справі вбивства неповнолітньої моделі

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області у м. Запоріжжі в порядку ст. 208 КПК України затримано працівника ГУНП в Запорізькій області, який в інтересах третьої особи надав слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, неправомірну вигоду у розмірі 800 доларів США за вирішення питання щодо непритягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства неповнолітньої дівчини-моделі.

Наразі прокурором готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України, а також клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 369 КК України затриманому загрожує покарання на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Водночас проводяться першочергові слідчі дії, обшуки, у тому числі в особи, в інтересах якої правоохоронцю надавалася неправомірна вигода. Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області