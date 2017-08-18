Прокуратура розслідує навмисне вбивство в одеському слідчому ізоляторі

Напередодні органами поліції Одеської області розпочато кримінальне провадження за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство) за фактом загибелі 34-річної співробітниці Одеського слідчого ізолятору.

Під час розслідування правоохоронними органами викрито 39-річного ув'язненого, який за даними слідства, міг скоїти вбивство жінки.

Також слідчими прокуратури Одещини розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, унаслідок чого стало можливим скоєння ув'язненим злочину (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває. На місце події виїжджав прокурор Одеської області Олег Жученко, начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін та слідчо-оперативна група.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області