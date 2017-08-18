На Рівненщині чоловіка засуджено за звіряче вбивство колишньої дружини

Прокурорами Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення у розгляді судом кримінального провадження за обвинуваченням 31-річного жителя Волинської області в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої (ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України).

Доказами, зібраними у ході досудового розслідування, встановлено, а у суді доведено, що у жовтні 2016 року зловмисник у помешканні своєї колишньої дружини у с. Малеве Демидівського району під час словесного конфлікту умисно задав їй численні удари кулаками та ногами по різних частинах тіла.

Від одержаних ударів жінці стало зле, і невдовзі вона померла.

Висновок судово-медичної експертизи показав, що окрім численних синців та забоїв, у жінки також виявлено крововиливи та розрив селезінки.

Чоловік повністю заперечував у суді свою причетність до спричинення тілесних ушкоджень колишній дружині, однак на підтвердження його вини сторона обвинувачення надала та обґрунтувала переконливі і беззаперечні докази.

Демидівський районний суд, дослідивши всі обставини вчинення кримінального правопорушення, заслухавши показання свідків та сторін у кримінальному провадженні, погодився із доводами державного обвинувача та визнав чоловіка винним у вчиненні тяжкого злочину. Згідно із вироком суду останньому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років. Також засуджений має сплатити рідним загиблої моральну шкоду.

Даний вирок суду законної сили ще не набрав. Упродовж місяця учасники судового процесу мають право на його оскарження.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області