Під час ДТП на Львівщині трагічно загинув літній пішохід

Попередньо встановлено, що 74-річний житель району переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 17:31 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород поблизу села Яворів, Турківського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес Бенс», 25-річний мешканець одного з сіл Турківського району, здійснив наїзд на пішохода, 74-річного жителя цього ж району, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області