У Кременчуці четверо людей разом потрапили до лікарні через отруєння

У Кременчуці четверо людей разом потрапили до лікарні через отруєння

17:30 18.08.2017
У Кременчуці четверо людей разом потрапили до лікарні через отруєння

До Кременчуцького відділу поліції надійшла інформація від місцевих медиків за фактом госпіталізації до місцевої лікарні 4-х однолітків.

Попередній діагноз: харчове отруєння.

Підлітки пояснили, що ймовірною причиною їх незадовільного стану стало вживання яєць, які вони використовували для приготування соусу.

Продукти останні придбали в одному із супермаркетів міста Кременчук.

За фактом наразі правоохоронці проводять перевірку.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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