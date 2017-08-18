У Кременчуці четверо людей разом потрапили до лікарні через отруєння
У Кременчуці четверо людей разом потрапили до лікарні через отруєння
До Кременчуцького відділу поліції надійшла інформація від місцевих медиків за фактом госпіталізації до місцевої лікарні 4-х однолітків.
Попередній діагноз: харчове отруєння.
Підлітки пояснили, що ймовірною причиною їх незадовільного стану стало вживання яєць, які вони використовували для приготування соусу.
Продукти останні придбали в одному із супермаркетів міста Кременчук.
За фактом наразі правоохоронці проводять перевірку.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області