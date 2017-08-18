У Кременчуці четверо людей разом потрапили до лікарні через отруєння

До Кременчуцького відділу поліції надійшла інформація від місцевих медиків за фактом госпіталізації до місцевої лікарні 4-х однолітків.

Попередній діагноз: харчове отруєння.

Підлітки пояснили, що ймовірною причиною їх незадовільного стану стало вживання яєць, які вони використовували для приготування соусу.