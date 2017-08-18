На Луганщині СБУ викрила на хабарі голову районного суду

Співробітники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили на хабарі голову одного з районних судів Луганщини.

Правоохоронці встановили, що суддя разом з адвокатом вимагали від місцевої мешканки, звинуваченої у шахрайстві, п’ять тисяч доларів США за звільнення від кримінальної відповідальності.

У рамках відкритого кримінального провадження співробітники задокументували отримання зловмисниками двох «траншів» хабара. Відразу після винесення жінці виправдувального вироку співробітники СБУ та НАБУ затримали обох фігурантів справи.

Під час обшуків за місцями мешкання та роботи судді й адвоката правоохоронці вилучили гроші, отримані як хабар.

Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів: судді ‒ за ч. 3 ст. 368, адвокату ‒ за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ