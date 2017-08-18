Шестеро людей дістали поранення під час потрійної ДТП на Львівщині

Шестеро людей дістали поранення під час потрійної ДТП на Львівщині

19:30 18.08.2017
Шестеро людей дістали поранення під час потрійної ДТП на Львівщині

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 17:55 на автодорозі Київ – Чоп у селі Підбірці, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Камаз», 50-річний житель одного з сіл Миколаївського району, не впоравшись з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з мікроавтобусом «Форд Транзит» під керуванням 38-річного іноземця. Після цього вантажівка, перебуваючи в некерованому стані, зіткнулася з автомобілем «ДАФ», за кермом якого перебував 40-річний мешканець міста Сокаль.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій мікроавтобуса та четверо його пасажирів – 31-річна жінка і троє дітей, віком 10, 9 та 3 роки, усі іноземці. У 9-річного хлопчика медики діагностували «перелом основи черепа, мозкова кома», його скерували в операційне відділення. Інші потерпілі отримали садна та забої.

Крім цього постраждав також водій «Камазу», після надання медичної допомоги чоловік повернувся додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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