У Херсоні поліцейські затримали підозрюваного у стрілянині

У Херсоні поліцейські затримали підозрюваного у стрілянині

13:24 18.08.2017
У Херсоні поліцейські затримали підозрюваного у стрілянині

Невідомий чоловік стріляє з пістолета на вулиці Суворова. Такий виклик отримали патрульні вчора близько 22-ої години.

Заявник повідомляв, що той влучив у хлопця та побіг у бік вулиці Театральної. Інспектори зв’язались із громадянином телефоном. Чоловік детально описав стрільця.

Схожого за описом невідомого поліцейські помітили за кілька хвилин на вулиці Театральній.

Спільно зі співробітниками однієї зі служб охорони міста його затримали. Під час поверхневої перевірки у 46-річного херсонця виявили предмет, схожий на пістолет. Свідки його упізнали. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Пораненого хлопця забрала карета швидкої.

Затриманого доправили до Херсонського відділу поліції.

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