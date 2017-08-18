Чоловік та жінка серйозно постраждали під час пожежі на Одещині

Чоловік та жінка серйозно постраждали під час пожежі на Одещині

16:43 18.08.2017
Чоловік та жінка серйозно постраждали під час пожежі на Одещині

О 13:25 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання  садового будинку  та сухої трави на території дачного масиву "Чорноморський" Лиманського району.  

О 14:29 пожежу локалізовано та о 15:56 ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищена надвірна споруда на площі 12 м кв та горіла суха трава на площі 5 000 м кв.

Під час самостійного гасіння пожежі постраждало 2 особи: сусід господарки будинку 1935 р.н. , який отримав опіки 60 % поверхні тіла та господарка 1954 р.н. з опіками 30% поверхні тіла, в тяжкому стані, госпіталізовано до районної лікарні.

Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області

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