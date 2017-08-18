На Житомирщині у вогні та диму жахливо загинула власниця будинку

На Житомирщині у вогні та диму жахливо загинула власниця будинку

14:00 18.08.2017
На Житомирщині у вогні та диму жахливо загинула власниця будинку

18 серпня о 01:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в с. Покровське Олевського району.

Вже на місці встановлено, що вогнем повністю охоплена дерев’яна оселя. Також дах впав у середину будинку. До прибуттю рятувального підрозділу сусіди намагалися самостійно загасити пожежу. Доступ кисню через розбиті селянами вікна сприяв швидкому розповсюдженню вогню по всій площі будинку.

О 02:05 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. На підлозі однієї з кімнат фахівці ДСНС виявили тіло загиблої власниці оселі, 1968 року народження. Ліквідація пожежі відбулася о 05:35.

Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів. Остаточна причина наразі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області

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