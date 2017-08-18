На Тернопільщині під час перекидання катамарану зникла у воді маленька дитина

О 15:32 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на річці Серет у селі Касперівці Заліщицького району зникла малолітня дитина.

Як з'ясувалося, у воду малюк потрапив внаслідок перекидання катамарану.

На місце події до пошукових робіт залучили оперативну групу Заліщицького районного відділу у складі 4-ох чоловік, фахівців Національної поліції, працівників Борщівської рятувально-водолазної станції та місцеве населення.

Пошукові роботи тривають.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Тернопільській області