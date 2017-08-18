На Миколаївщині суд обрав запобіжний захід ґвалтівнику маленької дитини

Братський районний суд обрав міру запобіжного заході для 30-річного рецидивіста, який раніше вже відбував покарання за зґвалтування та звільнився з місць позбавлення волі у квітні минулого року – тримання під вартою на два місяці.

16 серпня він був затриманий за підозрою і вчиненні зґвалтування своє семирічної падчерки.

Слідчими Братського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.4 ст.152 КК України «Зґвалтування», що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

За результатами розслідування справа буде направлена до суду, який винесе вирок і обере міру покарання.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

